شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع مقدما .. شرط اتحاد الكرة لاستقدام الحكام الأجانب في الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على وضع ضوابط لإستقدام حكام أجانب في مباريات الدورى الممتاز الجديد 2025 – 2026 ، على أن يتم وضع هذه الضوابط في لائحة الموسم الجديد واخطار الأندية بها.

واستقر اتحاد الكرة على السماح للأندية باستقدام حكام أجانب في الدورى الجديد بعد الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، على أن يتم اخطار اتحاد الكرة قبل المباراة بـ15 يوما مع ضرورة سداد قيمة استقدام الحكام الأجانب مقدما أو بشيك مقبول الدفع كشرط أساسى قبل استقدام الحكام الأجانب.



ويعقد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، اجتماعا مع مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب عودته من الإجازة يوم 20 يوليو الجارى، من أجل مناقشة وحسم تطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة التي شهدتها بطولة كأس العالم للأندية في مسابقة الدورى المصرى الجديد.



ويرغب أوسكار رويز فى تطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة في الدورى المصرى الموسم المقبل، إلا أنه فى نفس الوقت يجب أن يتم إخطار الأندية بهذا الأمر عن طريق لجنة المسابقات التابعة للرابطة، كما يجب وضع هذه التعديلات فى لائحة الموسم الجديد، بحيث توقع عقوبات على الأندية واللاعبين حال عدم الالتزام بها أو مخالفتها.