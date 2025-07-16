شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجفالى يقترب من الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد الجفالى لاعب الفريق من الرحيل عن صفوف الفريق لحل أزمة الأجانب حيث يتمسك الجزيرى بالاستمرار بالفريق وتدرس إدارة الزمالك بقاء صلاح مصدق بعد إصابة أحمد حسام بالرباط الصليبى.

وحال رحيل الجفالى عن صفوف الأبيض يتم حل ازمة أماكن اللاعبين الأجانب، وذلك بعد التعاقد مع شيكو بانزا ورحيل المثلوثى، ولكن رغبة الزمالك فى التعاقد مع لاعب أجنبى اخر تعنى رحيل أحد اللاعبين الحاليين وهم صلاح مصدق وأحمد الجفالى ومحمود بنتايج وسيف الجزيرى، فى الوقت الذى تتمسك فيه إدارة الزمالك ببنتايج وخروجه من دائرة المرشحين للرحيل

كما يتمسك سيف الجزيرى بالحصول على قيمة كامل عقده للموافقة على الرحيل وبالتالى يكون الاقرب للرحيل هو أحمد الجفالى لحل أزمة الاجانب، بينما حال فشل الزمالك فى التعاقد مع صفقة اجنبية سيتم الإبقاء على الجفالى بصفوف الفريق.