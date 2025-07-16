شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: عودة "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط صراع السوشيال ميديا بين الاهلى والزمالك وبيراميدز وصفقات الميركاتو الصيفى المشتعل، انتقل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الأسبق من البنك الأهلى إلى صفوف مودرن سبورت في هدوء بدون ضجيج.

جاباسكى الكرة المصرية كما تطلقت عليه الجماهير يبحث عن استعادة ثقته بنفسه ومكانته التى اهتزت منذ الإصابة بالصليبى من عامين وأبعدته عن الملاعب خلال فترة كان جبل يعيش أحسن فترات حياته الكروية، خاصة بعد تألقه في صفوف المنتخب الوطنى ببطولة أمم أفريقيا 2021 والتي استطاع فيها خطف الأضواء من كل نجوم الفراعنة وحراس القارة السمراء عندما كان بديلا لمحمد الشناوى، وتفوق على نفسه وقتها.

محمد أبو جبل عاد للملاعب بعد فترة علاج وتأهيل عقب جراحة الرباط الصليبى، وفى نهاية الموسم الماضى شارك مع البنك الأهلى بعض المباريات، ثم انتهى التعاقد ولم يجدد وكاد يقترب من العودة لصفوف الزمالك، ولكن حسم أمره بالانتقال لصفوف مودرن سبورت بعد اتصالات مع مجدى عبد العاطى المدير الفني الجديد للفريق، والذى يراه الأفضل لحراسة المرمى، خاصة بعد رحيل جنش عن صفوف مودرن.

الظروف الصعبة التي عاشها جاباسكى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة جعلت لديه حوافز كبيرة للعودة وتعويض ما فاته رغم أنه يصارع ساعات الزمان بعدما وصل إلى 36 عاما من عمره، ولكن جبل يراهن على استعادة مستواه في الموسم الجديد مع فريقه مودرن وعينه على الانضمام للمنتخب الوطنى تحت قيادة حسام حسن، للمشاركة في أمم أفريقيا والمساهمة في التأهل لكأس العالم، في الوقت الذى تؤكد المؤشرات أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثانى بقيادة حلمى طولان تضع جبل ضمن أهم الحراس المرشحين للتواجد مع الفريق في كأس العرب، المقرر إقامتها في ديسمبر من نهاية العام الحالى.