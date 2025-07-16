شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الابقاء على صلاح مصدق بعد إصابة حسام بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو الزمالك استمرار المغربى صلاح مصدق لاعب الفريق والإبقاء عليه بعد الإصابة التى تعرض لها أحمد حسام لاعب الأبيض بقطع فى الرباط الصليبى.، بعد أن كانت الأمور تسير نحو تسويق ورحيل مصدق لإفساح مكان بقائمة الأجانب بالفريق للتعاقد مع لاعب أجنبى.

وكانت إدارة الزمالك ترى بالتنسيق مع الجهاز الفني، أن استمرار صلاح مصدق سيؤدي إلى استهلاك أحد أماكن اللاعبين الأجانب في خط الدفاع، رغم توفر البدائل المحلية مثل محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى أحمد حسام، إلا أن إصابة أحمد حسام و خضوعه خلال الفترة المقبلة لجراحة الصليبى والتى ستغيبه عن الملاعب عدة شهور؟ بالإضافة إلى رغبة حسام عبدالمجيد فى الاحتراف، وسعى الزمالك لرحيل مصطفى الزنارى سواء على سبيل الإعارة أو ضمن الصفقة التبادلية لأحمد ربيع لاعب البنك الأهلى، جعل فرصة بقاء مصدق فى الفريق أكبر من أى وقت آخر.

ورغم رفض طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى ضم الزنارى للفريق، إلا أن إدارة الزمالك تسعى لتسويق الزنارى، والتعاقد مع صفقة سوبر، وبالتالى سيكون مصدق بديل جاهز .

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الوداد المغربي في ضم صلاح مصدق مدافع نادي الزمالك، لتدعيم خط دفاع الفريق، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد يصر على ضم مدافع الزمالك المصري صلاح الدين مصدق الذي يبدو أنه يريد العودة للدورى المغربي.