شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض 3 وديات بمعسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسؤولو الزمالك على خوض اكثر من مباراة ودية خلال معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد والمقرر ان يستمر لمدة اسبوعين ، على أن يتم خوض وديتين فى الأسبوع الأول وودية آخرى بالاسبوع الثانى من المعسكر.

وكان الزمالك خاض مباراة ودية أمام اورانج انتهت بفوز الابيض بهدف وشهدت تعرض احمد حسام لاعب الفريق لقطع بالرباط الصليبى والمقرر خضوعه إلى جراحة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحدد مسؤولو الزمالك موعد ومكان جراحة أحمد حسام ووضع برنامج علاجى و تأهيلي للاعب بعد الجراحة



ومنذ تولى يانيك فيريرا المهمة الفنية لتدريب الفريق، والزمالك يخوض تدريباته على ستاد الكلية الحربية لفرض مزيد من الاستقرار والسرية على استعدادات الزمالك للموسم الجديد.