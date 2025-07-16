شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تنتظر الكشف الطبى لحسم مشاركتها فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس والمصنفة 99 عالميا، لاختبار طبى بعد الإصابة التى لحقت بها أول أمس، مما أدى إلى انسحابها من بطولة هامبورج للتنس في مباراتها الأولى.

وتعرضت ميار شريف للإصابة في الظهر منعتها من إكمال مباراتها ضد الأمريكي لويزا شيريكو في بطولة هامبورج المفتوحة، وهي نفس الإصابة التي تعرضت لها في وقت سابق.

وتخضع ميار شريف لفحص طبي في إسبانيا لمعرفة مدة العلاج وغيابها عن الملاعب، حيث يحدد الفحص الطبي مشاركة اللاعبة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، والتي تنطلق في 24 أغسطس المقبل.

وواجهت ميار شريف في الفترة الحالية سوء حظ كبير بعد الانسحاب الثالث من البطولات التي تشارك فيها اللاعبة في الفترة الماضية.

وكانت بداية الانسحابات خلال الشهرين الأخيران الانسحاب من بطولة الأميرة للا مريم للتنس بالمغرب والتي اختتمت يوم 23 مايو من العام الجاري.

وانسحبت ميار شريف من منافسات بطولة رولان جاروس المفتوحة إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى، بسبب الإصابة، بعد وصولها إلى الدور الثانى فى البطولة وذلك في شهر مايو أيضا.

وأعلنت ميار شريف مؤخرا انسحابها من بطولة هامبورج في ألمانيا المقامة حاليا مباراتها بالدور الأول في مباراتها أمام الأمريكية لويزا شيريكو.

وشهد تصنيف محترفات التنس العالمي الصادر أول أمس الاثنين تراجع بطلة التنس المصرية ميار شريف 13 مركزًا لتحتل المركز 99 عالميًا.

وعادت البولندية إيجا شفيونتيك المتوجة مؤخرا بلقب ويمبلدون ثالث بطولات جراند سلام هذا العام للتواجد بين الثلاثة الأوائل في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، الاثنين الماضى.

واحتلت شيفيونتيك المركز الثالث متقدمة مركزًا في التصنيف، بعد فوزها ببطولة ويمبلدون لأول مرة فيما احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصدارة التصنيف والأمريكية كوكو جوف بالمركز الثاني.

وتقدمت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، وصيفة ويمبلدون، 5 مراكز لتحتل المركز السابع فيما تراجعت التونسية أنس جابر 12 مركزًا دفعة واحدة لتحتل المركز 71.