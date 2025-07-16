شكرا لقرائتكم خبر عن 8 صفقات جديدة لغزل المحلة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

وجاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

كما تم التعاقد مع الجناح الهجومي أحمد عتمان قادمًا من صفوف بلدية المحلة لمدة 3 مواسم، والظهير الأيسر مصطفى أوفا لاعب العبور لمدة 4 مواسم، بالإضافة إلى الثنائي الأفريقي الظهير الأيسر رحيم شوماري لاعب فريق KMC التنزاني، والمهاجم الكاميروني شي بوندي لاعب فريق استرس ياوندي الكاميروني.

وفى نفس السياق، دخل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.