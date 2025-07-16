"بعد أزمة ابنته مع طليقها".. أبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين نجم الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تردد اسم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ربيع ياسين، بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية ولكن هذه المرة بسبب ابنته، التي قدمت بلاغا ضد طليقا منذ ساعات قليلة.

وحررت ابنة نجم المنتخب الوطني السابق والمارد الأحمر منذ قليل، محضرا في قسم ثان الشيخ زايد تتهم طليقها بالحضور إلى منزلها وإجبارها على ترك البيت، بالإضافة إلى استيلائه على مشغولات ذهبية.

أبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين بعد أزمة ابنته

ولاقت أزمة ابنة الكابتن ربيع ياسين وطليقها رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للجماهيرية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها والدها، لكونه أحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم في مصر.

وبعيدا عن كرة القدم، عمل ربيع ياسين في قطاع البترول، قبل أن يتقاعد على درجة مدير عام.

ومع انتشار الخبر الخاص بأزمة ابنة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وطليقها وتقديمها بلاغ ضده، في قسم ثان الشيخ زايد، بدأ الكثير من المتابعين وخاصة جماهير المارد الأحمر يبحثون عن المعلومات المرتبطة بعائلة ربيع ياسين.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات المتوفرة عن عائلة نجم النادي الأهلي السابق، خاصة وأن ربيع ياسين كان حريص دائما على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، بالإضافة إلى أنه يعد من الشخصيات المعروفة بالهدوء.

وليس هناك الكثير من المعلومات المتوفرة عن زوجة ربيع ياسين، فيما سبق له وأن أعلن أنه يمتلك ثلاثة أبناء، وهم: "عمر، آية وتقى".

وسبق لعمر نجل نجم منتخب مصر السابق ممارسة كرة القدم على مستوى الناشئين بالأهلي قبل أن يخوض العديد من التجارب الأخرى في مصر، لكنه لم يستمر كثيرا، ثم اتجه بعد ذلك للعمل في الإعلام الرياضي.

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