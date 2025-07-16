شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد فى التتش للموسم الجديد قبل معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الاثنين المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا، حيث يتدرب لاعبي الأهلي بقوة قبل السفر إلى تونس لخوض معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة.

وخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية دقيقة يوم الاثنين الماضي، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة القادمة، وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية للجميع قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل

ويُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.