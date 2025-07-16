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الامارات | «نقطة» تحرم «سلة الإمارات» الفوز على ماليزيا في «وليام جونز»

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | «نقطة» تحرم «سلة الإمارات» الفوز على ماليزيا في «وليام جونز» 1/2
  • الامارات | «نقطة» تحرم «سلة الإمارات» الفوز على ماليزيا في «وليام جونز» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرّط المنتخب الوطني لكرة السلة في فرصة تحقيق انتصاره الأول في بطولة «وليام جونز» الدولية، عقب خسارته بصعوبة أمام نظيره الماليزي بفارق النقطة الواحدة وبنتيجة (87-88)، في مباراة جمعتهما، أمس، لحساب رابعة جولات البطولة المقامة حالياً بنسختها الـ44 في «الصين تايبيه»، وتمتد حتى 20 يوليو الجاري.

ويستكمل المنتخب الوطني، اليوم، مبارياته، بمواجهة نظيره البحريني، قبل أن يلتقي، غداً، منتخب اليابان، ثم الصين تايبيه يوم الجمعة، قبل أن يختتم مشواره يوم الأحد المقبل بلقاء حامل اللقب فريق «سترونغ غروب» الفلبيني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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