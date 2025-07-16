الامارات | النصر يهزم شبفوج لاندسهوت الألماني في أولى تجاربه الودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح فريق النصر مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام في ألمانيا، بالفوز على فريق شبفوج لاندسهوت بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس، في أول اختبار لفريق النصر بقيادة مدربه الجديد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش.

وجاءت المباراة ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد، بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية، وتحقيق أعلى درجات الانسجام بين اللاعبين.

سجل أهداف «العميد» كل من ليما، وغابياديني، وسالم السومحي، وأظهرت المواجهة ملامح إيجابية للأداء الجماعي والتكتيكي، وأتاحت الفرصة للجهاز الفني تجربة عدد من العناصر وتقييم جاهزيتهم.

ويواصل النصر معسكره الخارجي، الذي انطلق في ١٠ يوليو الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني الذي يعتبر هذه المرحلة فرصة ذهبية للوقوف على مستوى الفريق قبل انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين في أغسطس المقبل.

يُذكر أن النصر كان قد عزز صفوفه أخيراً بالتعاقد مع اللاعب الصربي، لوكا ميليفوجيفيتش، في صفقة نوعية تهدف إلى تدعيم خط وسط الفريق بخبرات دولية مميزة.