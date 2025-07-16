الامارات | 1000 لاعب يشاركون في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة استعداداته المكثفة لاستضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تنطلق منافساتها في مدينة العين، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، يمثلون 60 دولة، في رقم قياسي يعكس تنامي مكانة البطولة على الصعيد الدولي.

وتأتي في طليعة الدول المشاركة كل من أوكرانيا حاملة اللقب، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، والإمارات، وأرمينيا.

وتُقام البطولة للمرة الأولى في مدينة العين، بينما تواصل دولة الإمارات استضافتها للعام الرابع على التوالي، وتشهد نسخة هذا العام نمواً استثنائياً في عدد المشاركين، حيث ارتفع من 200 لاعب ولاعبة في النسخة الثالثة التي أُقيمت عام 2022 إلى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة في نسخة هذا العام، ما يؤكد النجاح المتصاعد للبطولة والدور الحيوي لدولة الإمارات في تحويلها إلى وجهة مفضلة للمواهب الصاعدة في رياضات الفنون القتالية المختلطة.