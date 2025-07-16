الامارات | نتائج متميزة لـ «سنوكر الإمارات» في بطولة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل لاعب منتخب الإمارات الوطني للسنوكر، محمد شهاب، إلى دور الـ16 من منافسات فئة «الماسترز»، ضمن بطولة العالم للسنوكر، المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية.

وتشارك في البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر، خلال الفترة من 13 إلى 24 يوليو الجاري، نخبة من اللاعبين من 26 دولة، وتضم منافسات لفئات «الماسترز»، و«6 كرات»، و«الناشئين».

وحقق شهاب، بداية قوية بتغلبه على السريلانكي ثوسيثا روباجي، بنتيجة 3-0، ثم فاز على الإيرلندي فيكتور مكورماك، 3-1، قبل أن يختتم سلسلة انتصاراته بالتفوق على القطري أحمد سيف، بالنتيجة ذاتها.

وفي الفئة نفسها، وضمن المجموعة الرابعة، حقق عيسى الهاشمي، فوزه الثاني توالياً بتغلبه على الهندي روشاب جاين، 3-1، بعد فوزه في الجولة الأولى على البنغلاديشي تزبير صالحين 3-0.

من جهته، تأهل محمد الجوكر إلى دور الـ24 كثاني مجموعته، رغم خسارته أمام البحريني حبيب صباح.