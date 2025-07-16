شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الثانية عشرة لرحيل أيمن رمضان نجم الإسماعيلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 16 يوليو 2013 رحل عن عالمنا أيمن رمضان نجم الإسماعيلى السابق فى ريعان شبابه بعد حادث مروري مروع فى عمر الـ"36" وهو فى طريقه لحضور افتتاح إحدى الدورات الرمضانية على طريق ” الإسماعيلية – الزقازيق “، حيث اصدمت سيارته بحافلة نقل وأسفر الحادث عن وفاته بعد تهشم سيارته.

أيمن رمضان حصل على لقب أفضل ناشئ فى مصر، وتوج مع الاسماعيلى بثلاث بطولات وهم كأس مصر موسمى 96 / 97 – و99 / 2000 ودرع الدورى العام موسم 2001 / 2002.

انضم أيمن رمضان للمنتخب الوطنى الأول فى العديد من المناسبات تحت قيادة محمود الجوهرى، بالإضافة لإنضمامه لمنتخبى الشباب والأولمبى بقيادة حلمى طولان الذى يعد بمثابة الأب الروحى و مثله الأعلى.

فى موسم 2002 / 2003 رحل أيمن رمضان عن الإسماعيلي، حيث انتقل بعدها لفرق حرس الحدود والقناة والمصرى وبتروجيت إلى أن عاد بعدها للانضمام لقلعة الدراويش مرة آخرى موسم 2009 / 2010.

وفى ختام موسم 2010 / 2011 قرر المدافع الصلب للدراويش الأسبق، اعلان اعتزاله لكرة القدم نهائيا بسبب الإصابة التى تعرض لها فى هذه الفترة.

وعقب اعتزاله لكرة القدم اتجه للمجال التدريبى، حيث تولى الإدارة الفنية لعدد من فرق الناشئين بالنادى الإسماعيلى ثم تولى بعدها مهمة المدرب العام لنادى زفتى فضلا عن توليه مهمة المدير الفنى لفريق الجندى.