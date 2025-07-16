شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على إمكانية التقدم بعرض لضم أحمد عبد القادر من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق مصدر داخل نادي الزمالك على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن نية القلعة البيضاء التقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد عبد القادر، صانع ألعاب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "إن الزمالك لا يعلق على مثل هذه الأمور، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد سارٍ مع ناديه"، رافضًا تأكيد أو نفى وجود نية لفتح مفاوضات رسمية مع الأهلي في هذا الشأن.

وشدد المصدر على أن سياسة النادى واضحة فيما يخص ملف التعاقدات، وأن الزمالك يتحرك فقط في إطار قانوني ورسمي، ويحترم تعاقدات اللاعبين مع أنديتهم، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الجهاز الفني لديه قائمة بالأولويات والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.