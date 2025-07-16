شكرا لقرائتكم خبر عن بلحاج: لم أتلق عرضا للعودة إلى الزمالك.. والوداد فاوضنى للعب معه فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغربى أحمد بلحاج مهاجم فريق سيراميكا أنه لم يتلق أى عروض حاليا للعودة إلى نادى الزمالك مرة أخرى، حيث تربطه علاقه قوية بجمهور الأبيض.

وأوضح أحمد بلحاج خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن أندية الزمالك وبيراميدز تنافسا على ضمه أثناء تألقه مع فريق أسوان، ولكن فضل الانتقال إلى القلعة البيضاء.

وقال أحمد بلحاج: "على ماهر من أفضل المدربين ولديه رغبة دائما لخروج أفضل ما لديك أثناء سير اللقاء وهدف فريق سيراميكا هذا الموسم التواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز، واللعب في البطولات الأفريقية المواسم القادمة".

وتابع أحمد بلحاج: "انتقال أحمد سيد زيزو للأهلى كان مفاجأة ليا، وأيضا عودة أشرف بن شرقى إلى الدورى المصرى".

وتعجب أحمد بلحاج من استغناء النادى الأهلى عن الجزائرى أحمد القندوسى، حيث يمتلك موهبة قوية. وأضاف أحمد بلحاج: "الحارس المغربى ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودى الأفضل حاليا، بالإضافة إلى مواطنه أشرف حكيمى لاعب فريق باريس الأفضل حاليا على مستوى العالم".

وأردف أحمد بلحاج: "مسئولو الوداد المغربى فاوضوا الوكيل الخاص بى للانتقال إليهم واللعب معهم فى كأس العالم للأندية".

واختتم أحمد بلحاج حديثة قائلا: "محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسى أصعب مدافع واجهته، والمالى أليوديانج لاعب خط وسط الأهلى الأفضل".