الامارات | حارس «يونايتد إف سي»: طموحي الاحتراف في الدوري الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى فريق «يونايتد إف سي» الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، سالم خيري، عن طموحه في الحصول على فرصة للاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية، متمنياً أن يكون ذلك في الدوري الإيطالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، معبّراً عن ثقته بأن انتقاله لتمثيل فريق «يونايتد إف سي» في الموسمين المقبلين سيساعده كثيراً في ذلك، لما يتمتع به النادي من إمكانات عالية في مختلف الجوانب، خصوصاً في الجانب التدريبي بوجود مدربين مميّزين لحراس المرمى، فضلاً عن المتابعة المباشرة من رئيس النادي، الروسي لليا كابينو، مثمِّناً الدعم المباشر الذي يقدمه له ولجميع اللاعبين.

وقال سالم خيري لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي كحارس مرمى مواطن أن ألعب في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وأتمنى أن يكون ذلك في الدوري الإيطالي، بما ينعكس مستقبلاً على مركز حراسة المرمى في المنتخب الوطني».

وكان سالم خيري قد تعاقد، أخيراً، مع فريق «يونايتد إف سي» قادماً من نادي حتا، بعقد يمتد لموسمين.

وتابع خيري: «أعتز بتجربتي مع كل الفرق التي لعبت لها، وهي الجزيرة، المدرسة التي تأسست فيها، ونادي حتا الذي قادني إلى نيل لقب أفضل حارس مرمى في الدرجة الأولى في العام الذي شهد تأهل الفريق إلى دوري المحترفين، كما أعتز بالمرحلة المقبلة من مسيرتي الكروية مع فريقي الحالي الذي أتمنى أن أكون جزءاً فاعلاً من طموحاته وتطلعاته المقبلة».

وأشار إلى أنه عند توقيعه عقد انضمامه لصفوف فريق «يونايتد إف سي»، انتابه شعور بأن الطريق نحو الاحتراف الأوروبي أصبح قصيراً، وأن الزمن لن يطول لتحقيق هذا الطموح.

وأضاف: «حارس المرمى يتمتع بقدرة على الاستمرار في اللعب لسنوات طويلة، لذلك لا أخشى التأخر في دعوتي مجدداً إلى المنتخب الوطني، بعد أن مثّلت منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي. المهم حالياً أن أركّز على تدريباتي، وأن أكون الرقم واحد خلال المباريات، وسنرى كيف ستكون الأمور في المرحلة المقبلة».

نصائح علي خصيف.. وتوجيهات مسفر

قال حارس المرمى سالم خيري: «ذكرياتي في نادي الجزيرة تعطيني دافعاً كبيراً لأن أتدرّب بشكل أفضل لتحقيق الطموح، وأتذكر دائماً نصائح الحارس الكبير علي خصيف، أما في نادي حتا فلاتزال توجيهات ونصائح الدكتور عبدالله مسفر عالقة في ذهني، فقد وضعني على الطريق الصحيح، وعلى الرغم من انتقاله إلى تدريب نادي العربي، وذهابي إلى (يونايتد إف سي)، فإنني على تواصل دائم معه، للاستفادة من توجيهاته».

سالم خيري:

. عند توقيعي لفريق «يونايتد إف سي»، انتابني شعور بأن الطريق نحو الاحتراف الأوروبي أصبح قصيراً.