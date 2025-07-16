شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى على نجمة سيناء بسداسية نظيفة وديا، في ختام المرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد.

أحرز الأهداف محمد بن شرقى الوافد الجديد من غزل المحلة "هدفين"، وهدف لكل من أسامة فيصل، وأحمد أمين قفة، وحسن أحمد، ومصطفى عبد الرحيم.

وقام طارق مصطفى بتجربة جميع الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق في الميركاتو الصيفى على رأسهم عمرو الجزار ومحمد بن شرقى لاعبى المحلة السابقين، وأحمد أمين أوفة لاعب إنبى السابق، وأحمد متعب لاعب طلائع الجيش السابق.

من ناحية أخرى يعقد مسئولو نادي البنك الأهلي جلسة حاسمة مع مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم موقفه النهائي من الانضمام لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة بين اللاعب ومسئولي البنك الأهلي، وذلك لمناقشة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، وعلى رأسها قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه شلبي في حال إتمام الانتقال.

ويأمل مسئولو البنك الأهلي في التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، خاصة أن شلبي رفض أكثر من مرة الراتب المعروض عليه من نادى البنك.