شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الأهلي يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر أجنبى تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح كريم حسن شحاتة، خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتلبية رغبة المدير الفني خوسيه ريبيرو الذي طلب التعاقد مع مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن تكثف لجنة التعاقدات بالنادي مفاوضاتها خلال الأيام المقبلة لحسم صفقة الظهير الأيسر قبل انطلاق المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

من ناحية أخرى أغلق الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الأهلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، عقب هجوم بعض من الجمهور الأحمر عليه بعد تمسكه بالرحيل.

ويأتي هجوم جمهور الأهلى عقب الأنباء التي تتداول حاليا بأن اللاعب يضغط على إدارة النادى للرحيل، ويرغب في خوض تجربة جديدة وتلقيه بعض العروض أبرزها من الدورى الأمريكى.

ويعقد محمد يوسف، المدير الرياضي بـ النادي الأهلي، جلسة منتظرة مع وسام أبو علي للاتفاق على غلق ملف الرحيل في الصيف الحالي، والتركيز مع الفريق في الموسم الجديد، حتى لا يتشتت تفكيره بفكرة الرحيل والإغراءات المالية التي وصلته في الفترة الماضية.

كما سيتحدث يوسف مع أبو علي على تعديل عقده ورفع القيمة المالية في العقد الجديد مع تمديد العقد لموسمين إضافيين، ويتم رفعه إلى الفئة الأولى المميزة في صفوف الفريق الأحمر.