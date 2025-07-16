شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحتفل بعيد ميلاد المدير الإداري للفريق بمعسكر القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق حرس الحدود والجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيونى بعيد ميلاد سامح صابر المدير الإدارى للفريق خلال معسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة بحضور عمرو خليل المشرف العام على الكرة.

وبدأ فريق حرس الحدود، بقيادة عبد الحميد بسيوني، معسكره المغلق، الأحد الماضى ، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، الذي يستمر لمدة عشرة أيام، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية تمهيدًا لاختيار التشكيل الأمثل للمباريات الرسمية.

وتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية لفريق حرس الحدود استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان فريق حرس الحدود قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" في مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 24 نقطة.



فريق حرس الحدود