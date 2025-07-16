شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السادسة .. مودرن سبورت يعلن التعاقد مع محمود ممدوح "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد ممدوح أحد أبرز المهاجمين الواعدين بمسابقة الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة والذي تألق بقميص حرس الحدود وأحرز معه العديد من الأهداف المؤثرة.

محمود ممدوح هو الصفقة السادسة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد.

ويواصل المدير الفني مجدي عبد العاطي تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من خلال التدريبات الجماعية المكثفة، التي تُقام حاليًا بمعسكر الإسكندرية، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وكان اتفق مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق مودرن سبورت، مع عبد الظاهر السقا مدير الكرة على وضع لائحة تحفيزية جديدة للاعبين الفريق، استعدادا للإنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين، استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.