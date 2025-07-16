شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة كأس عاصمة مصر بنظام المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب على إقامة بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجديد 2025 – 2026 بنظام دور المجموعات .

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريق المشاركين في بطولة الدوري الممتاز، وكان هناك اقتراح بإقامة المسابقة بنظام الكأس وخروج المغلوب قبل أن يتم الاستقرار في نهاية الأمر على إقامتها بنظام المجموعات.

في سياق مغاير ، واختُتم مؤخرا بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاثة مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

وشهد المعسكر أيضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.