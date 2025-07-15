شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يبدأ إجراءات تمديد وتعديل عقد أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادى الاهلى إجراءات تمديد وتعديل عقد المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للحفاظ عليه ضمن القوام الاساسى للمارد الأحمر سنوات جديدة.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏

ويرغب مسئولو الأهلى فى تعديل وتمديد تعاقد ديانج تقديراً لدوره وإمكانياته المتميزة طوال الفترة الماضية، بعدما امتثل لتعليمات الإدارة برفض عرض الخلود السعودى لشراؤه بعد نهاية اعارته بسبب الحاجة لجهوده الفنية بعد رحيل عمرو السولية.

وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية.

وإجمالا لعب ديانج 214 مباراة مع الأهلى بكل البطولات لعب سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفا وحصد بطولة الدوري الممتاز 3 مرات وكأس مصر ثلاث مرات والسوبر المصرى أربع مرات ودوري الابطال الافريقى 4 مرات وكأس السوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات

ويُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.