شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات فى مرمى الشائعات الكروية.. أبرزهم بركات وشيكو بانزا وإيفونا والان مع تفاصيل الخبر

كشف رودالفو لارنجو المدير الرياضي لنادي إستريلا البرتغالي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن معاناة الأنجولي شيكو بانزا والذي أتم اتفاقه مع نادي الزمالك من ارتفاع في الكوليسترول.

وقال رودالفو لارنجو: "الحقيقة أن اللاعب منذ قدومه من أنجولا من 8 أعوام كان وأحد من أفضل اللاعبين في المراحل الصغيرة ، و كان عامل مهم بالنسبة لنا لكي نحقق أهداف الفريق، وبما أعرفه طوال الأعوام التي تابعته فيها لا يوجد أي شيء يتعلق بصحته ولو أقل القليل ولا يوجد ما يمنعه من ممارسة كرة القدم وما يتردد عن مرضه إشاعات، والتي هي موجوده يوميًا في عالم كرة القدم".

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تواجه إحدى صفقات الكرة المصرية اتهامات قاسية قبل أن تبدأ رحلتها وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

محمد بركات ..الاهلى اشترى التروماى

"الأهلى اشترى التروماى، تعاقد مع لاعب انتهت صلاحيته".. بهذه الاتهامات القاسية بدأت رحلة محمد بركات مدير منتخب مصر وأحد أهم الأساطير فى تاريخ النادى الأهلى ، عند انتقال الزئبقى إلى الأهلى بدأت الشائعات تروج لأن الفريق الأحمر تعاقد مع التروماى وخسر ما دفعه بالتعاقد مع لاعب انتهت صلاحيته ووجوده لا يفيد أى فريق.

ولم يرد بركات وفضل الصمت حتى فجر القنبلة داخل الملعب وتألق بل وفى موسمه الأول قاد الاهلى للحصول على بطولة الدورى دون هزيمة واحدة، وبعدد تاريخى من النقاط، وكون مثلث الرعب مع النجمين تريكة ومتعب، ثم بطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2005 وكان الزئبقى هدافاً لهذه البطولة برصيد 6 أهداف، واستطاع أن يحصل على أفضل لاعب أفريقى من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC 2005)، وأحسن لاعب محترف داخل القارة السمراء 2005 أيضا، كما تم ضمه للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا عقب بطولة كاس الأمم الأفريقية 2006 التى استضافتها وفازت بلقبها مصر.



قبل أن يحصد جميع الألقاب مع الأهلى فتوج معه بـ7 بطولات دورى منذ موسم 2004-2005 حتى موسم 2010-2011، وبطولات سوبر محلية، وكأس مصر مرتين، ودورى أبطال أفريقيا 4 مرات أعوام 2005 و2006 و2008 و2012، وكأس السوبر الإفريقى 4 مرات أعوام 2006 و2007 و2009 و2013.

ماليك ايفونا ..مريض بفيروس سى

الجابونى ماليك إيفونا بعد ارتدائه قميص الأهلى انهالت عليه موجه كبيرة من الشائعات بأنه مريض بفيروس "سى" وأن اللاعب حياته الكروية مهددة فى أى لحظة بالنهاية ، إلا أن كل الفحوصات الطبية التى أجراها عليه ناديه أثبت سلامته، كما أن أدائه داخل الملعب أخرس جميع الألسنه المهاجمة له ، بعدما شارك مع "المارد الأحمر" في 31 مباراة، وسجل 13 هدفا، وصنع 5 هدفا للفريق، وتوج بلقب الدوري، ولقب كأس السوبر، قبل أن يقرر الرحيل في موسم 2016/2017 لصفوف تيانجين تيدا الصيني.



انطوى .. "مريض بالقلب "وحينما تعاقد الاهلى مع الغانى جون أنطوى تعرض اللاعب لسلسلة من الاتهامات كان أشهرها اتهامه بأنه مريض بالقلب فى إشارة لكونه صفقة حمراء فاشلة وشارك اللاعب مع المارد الأحمر في مباريات كثيرة وسجل أهداف عديدة قبل أن يرحل لصفوف بيراميدز.طاهر محمد طاهر "عمل رباط صليبى مرتين"وبمجرد الإعلان عن انتقال طاهر محمد طاهر للأهلى من لمقاولون العرب فى الموسم الماضى واجه اللاعب إتهامات بالجملة بداعى كونه صفقة مضروبة وتعرض للإصابة بالرباط الصليبى مرتين ولن يفيد الأهلى بشىء، وبعدها أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.