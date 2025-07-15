شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش خزينة الزمالك بـ7 ملايين و800 ألف جنيه بسبب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة نادي الزمالك صباح اليوم الثلاثاء بمبلغ مالي كبير بعد حصول النادي علي نسبته القانونية من عائد بيع ياسين مرعي من نادي فاركو للنادي الأهلي.

وابلغ چون ادوارد المدير الرياضي للنادي الإدارة بدخول خزينة النادي اليوم مبلغ 7 ملايين و800 ألف جنية قيمة الـ 15% من عائد بيع ياسين مرعي للأهلي وفقا للعقد المبرم بين الزمالك وفاركو عندما تعاقد الأخير مع لاعب الزمالك.

وتعاقد النادي الاهلي منذ ايام مع ياسين مرعي مقابل 53 مليون جنية حصل الزمالك منهم علي نسبة اعادة البيع 15%.

وسادت حالة من الارتياح والتفاؤل داخل مجلس إدارة الزمالك بعد تأكدهم من نجاح خريطة العمل والمنظومة الجديدة لكرة القدم سواء علي مستوي الصفقات اوتسويق اللاعبين وتنمية الموارد المالية لقطاع الكرة بقيادة چون ادوارد.

واثنى مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب علي الدور والمجهود المضاعف الذي يقوم به چون ادوارد بمعاونه بعض أعضاء المجلس الذين يتابعون عن كثب خطة العمل مع چون ادوارد بتكليف من المجلس.