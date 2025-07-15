شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف وسام أبو علي مع الأهلي بعد رفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر

تصدر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، اهتمامات جماهير القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، بعد تلقيه عروضاً مغرية للرحيل عن النادي الأحمر والتي رفضها مسؤولو الأهلي متمسكين باستمرار اللاعب مع الفريق.

س: ما هي تفاصيل عقد وسام أبو علي مع الأهلي؟ ج:انضم وسام أبو علي إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية 2023-2024، قادماً من نادي سيريس السويدي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، لينتهي تعاقد وسام أبو علي مع الفريق الأحمر في 30 يونيو 2028، كما قام مسؤولو الأهلي بمد هذه الفترة لمدة عام إضافي لينتهي في 2029. س: ما هو موقف الأهلي من عروض رحيل وسام أبو علي؟ ج:أغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف بيع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029. س: لماذا قرر الأهلي رفض رحيل المهاجم الفلسطيني؟ ج:جاء قرار الأهلي برفض العروض التي تلقاها وسام أبو علي، بعد تداعيات بدأت بتلقي النادي الأحمر عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2,5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه. س: ماذا عن العرض الأمريكي لضم وسام أبو علي؟ ج:تلقى الأهلي عرضًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5,25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10% من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9,5 مليون دولار + 2,5 مليون دولار مزايا إضافية. س: ما هو موقف وسام أبو علي من قرار الأهلي؟ ج:حالة من الغضب انتابت المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بسبب عدم الموافقة على هذه العروض، ولم يشارك وسام في القياسات البدنية التي خضع لها لاعبي الأهلي أمس الاثنين، في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد حيث عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي من أجل مناقشة ملف الرحيل الخاص به.