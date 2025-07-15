شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى تونس السبت المقبل للدخول في معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، السبت المقبل، إلى تونس، وذلك استعداداً للدخول في معسكر إعداد مغلق للموسم المقبل 2025-2026، وذلك تنفيذاً لرغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.