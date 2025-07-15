شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: كولر مراوغ.. وقطعت عقود بلجيكا للانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم الدبيس، لاعب نادي سيراميكا، أن أحد أهدافه في الفترة المقبلة هو الانضمام إلى صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الجهاز الفني للنادي الأهلي قبل رحيله من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وقال الدبيس خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي : "بعد كأس العالم للأندية، تحدثت مع المدير الفني ريبيرو ومحمد يوسف وأكدت رغبتي في أن يكون الموسم المقبل مختلفًا بالنسبة لي من حيث المشاركة، وطلبت منه أن يكون صريحًا بشأن موقفي في الفريق".

وأضاف: "طلبت الخروج على سبيل الإعارة، وتفهم الجهاز الفني والإدارة رغبتي وساعدوني في ذلك.

خلال فترة المدرب مارسيل كولر، طلبت الإعارة أيضًا، لكنه طلب مني البقاء، ووعدني بالمشاركة، لكن هذا لم يتحقق".

وأشار الدبيس إلى أنه كان يؤدي المطلوب منه في التدريبات ويظهر بمستوى مميز عند حصوله على الفرصة، مضيفًا: "كنت أتدرب بجد وأبذل قصارى جهدي، وعندما شاركت قدمت أداءً جيدًا".

وتحدث الدبيس عن النجم التونسي علي معلول، قائلًا: "معلول أسطورة من أساطير الأهلي، قريب من الجميع ويقدم النصائح دائمًا. هو لم يكن مجرد محترف بل كان واحدًا منا، وأي لاعب سيأتي بعده سيكون مظلومًا مقارنةً بما حققه من بطولات وأرقام".

وكشف الدبيس عن كواليس انضمامه للأهلي، قائلاً: "كنت قريبًا من الاحتراف في بلجيكا، لكن أمير توفيق تحدث مع وكيل أعمالي، وقمت بتمزيق عقد الاحتراف من أجل الانضمام للأهلي. بعد توقف المفاوضات، تواصل معي الكابتن محمود الخطيب وأمير توفيق وأكدوا لي أن الأهلي لا يفرّط في من يحبه".

وعن رأيه في اللاعبين، قال: "تريزيجيه لاعب كبير وسيكون إضافة قوية للأهلي فهو لاعب محترم وقائد، وعلى المستوى الشخصي أحبه جدًا".

وأوضح الدبيس :صراحة لم أكن أتوقع انضمام زيزو، لكنها كرة القدم، واللاعب المحترف يتعامل باحترافية كبيرة، هو لاعب كبير ومسؤول، دائم التركيز في عمله، وكل لاعبي الأهلي تفاجأوا بانتقاله، باستثناء محمد هاني الذي كان واثقًا منذ البداية وأكد أنه سينضم للقلعة الحمراء".

واختتم تصريحاته بالحديث عن كأس العالم للأندية، قائلاً: "كان هدفنا الوصول لأبعد نقطة، لكن لم نوفق. كنت أتمنى المشاركة في البطولة، وتحدثت مع المدير الفني ريبيرو، لكن عودتي من الإصابة منعتني من التواجد في التشكيل الأساسي".