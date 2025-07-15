شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعقد جلسة حاسمة مع مصطفى شلبى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسؤولو نادي البنك الأهلي جلسة حاسمة مع مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم موقفه النهائي من الانضمام لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، بين اللاعب ومسؤولي البنك الأهلي، وذلك لمناقشة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، وعلى رأسها قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه شلبي في حال إتمام الانتقال.

ويأمل مسؤولو البنك الأهلي في التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، خاصة أن شلبي رفض أكثر من مرة الراتب المعروض عليه من نادى البنك.

وأتم سيد نيمار، لاعب الزمالك، اتفاقه للانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين خلال جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي النادي في الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الجلسة اتفاقًا مرضيًا للطرفين بشأن تفاصيل التعاقد، حيث تم الاتفاق على انتقال اللاعب إلى البنك الأهلي بشكل نهائي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة ينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال ساعات، ضمن تدعيمات البنك الأهلي استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.