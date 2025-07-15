شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي ينشر صوراً من رحلة العودة للقاهرة لبدء فترة الإعداد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نشر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي صوراً له خلال رحلة العودة إلى القاهرة للإنتظام في تدريبات الفريق ، حيث نشر صوراً خلال تواجده في الطائرة ثم في السيارة قبل التواجد في التتش لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق.

من ناحية أخرى، يُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.