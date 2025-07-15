شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزمالك إيه ؟.. بيراميدز يعرض 40 مليون جنيه لضم صبحي وناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور جديد ضمن سوق الانتقالات الصيفي، قدم نادي بيراميدز عرضًا إلى نادي الزمالك لشراء الثنائي محمد صبحي وناصر ماهر مقابل 40 مليون جنيه، إلا أن الرد من الجانب الأبيض جاء بتحفّظ، دون إبداء موقف نهائي.

جاء العرض خلال جلسة عقدت بين عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز، وجون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، حيث أبدى مسؤولو بيراميدز رغبتهم في ضم اللاعبين، وطلبوا من الزمالك تحديد القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عنهما.

وخلال الجلسة طلب جون إدوارد من بسيوني تحديد سعر للثنائى، وجاء الرد بمبلغ 40 مليون جنيه، إلا أن جون رفض التعليق على العرض، مكتفيًا بإنهاء الجلسة دون استكمال المفاوضات، في خطوة تشير إلى تحفظ إدارة الزمالك على المقابل المالي أو توقيت الصفقة.

وكان بيراميدز رفض طلب الزمالك بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط رضا بوبو، مؤكدين تمسكهم الكامل ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق السماوي.