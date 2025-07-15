شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم المرحلة الأولى من الإعداد ويستعد لخوض الوديات والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي المرحلة الأول من الإعداد للموسم الجديد، والتي بدأت قبل أسبوعين بمقر النادي بالقاهرة، وذلك تمهيداً للمرحلة الثانية والتي تنطلق غداً الأربعاء، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وذلك خلال المباريات الودية المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء الخميس الماضي، بعدما خاض مواجهة ودية تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، أحمد ريان، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل "هدف ذاتى".