شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض طلب الزمالك بضم رضا بوبو فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي بيراميدز الطلب نادي الزمالك بشأن التعاقد مع لاعب خط الوسط رضا بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدين تمسكهم الكامل ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق السماوي.

وكشفت مصادر مطلعة أن جلسة عقدت خلال الساعات الماضية بين عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز، وجون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، شهدت خلالها المفاوضات محاولة من الجانب الأبيض للحصول على خدمات رضا بوبو.

إلا أن رد بيراميدز جاء قاطعًا بالرفض، حيث أكد مسئولو النادي أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية في مشروع الفريق للموسم المقبل، ولا توجد نية للتفريط فيه خلال الفترة الحالية.

ويستعد بيراميدز حاليًا لانطلاق معسكره الخارجي، والذي من المقرر أن يشهد وجود بوبو ضمن القائمة، تنفيذًا لتوصيات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.