شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم فايد بثنائية في بداية وديات الإستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، الثلاثاء، فى أولى المباريات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي على إشراك جميع اللاعبين في المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التي يخوض بها الموسم الجديد.

من جانب آخر، اقترب محمد حسن لاعب وسط النادي الإسماعيلي، من تجديد تعاقده مع الدراويش، بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي ، ونشر محمد حسن عبر خاصية الاستوري على حسابه إنستجرام، صورة لعقد موقع منه على بياض، مشيرا إلى اقتراب تجديد تعاقده مع الدراويش.

وكان محمد حسن قد وافق على تجديد تعاقده مع الدراويش لمدة موسمين بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضى.