شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين يظهرون لأول مرة في الدوري الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

موسم جديد ومثير تستعد الفرق المصرية لخوضه في الفترة المقبلة، بعدما استقرت الأندية على أجهزتها الفنية الجديدة، حيث جرت على مدار الأيام الماضية وبعد انتهاء موسم 2024-2025، حركة تغييرات فنية واسعة شملت العديد من الأجهزة رغبة من الأندية في تصحيح أوضاعها قبل الموسم القادم.

ويستعد 5 مدربين بشكل خاص لأول ظهور لهم بالدوري المصري من مقعد الرجل الأول وهم، محمد شوقي المدير الفني لفريق زد، خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي، يانيك فيريرا مدرب الزمالك، ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي، ونبيل الكوكي مدرب النادي المصري.

محمد شوقي

يخوض محمد شوقي مهمة جديدة مع فريق زد بعدما تم تعيينه مديراً فنيا للفريق خلفاً لحمادة صدقي، وتعتبر تجربة زد هي الأولى لمحمد شوقي من مقعد الرجل الأول بعدما اعتاد خلال السنوات الماضية، التواجد ضمن الأجهزة الفنية سواء للمنتخب الوطني أو بالنادي الأهلي.

يانيك فيريرا

في تجربة جديدة من نوعها، تعاقد نادي الزمالك مع البلجيكي يانيك فيريرا، ليكون مديراً فنيا للفريق الأبيض بالموسم المقبل، خلفاً لأيمن الرمادي الذي توج مؤخراً مع القلعة البيضاء بكأس مصر، ويواجه فيريرا تحديات قوية مع الزمالك بالموسم القادم سواء كانت على مستوى البطولات المحلية أو كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يشارك فيها فرسان ميت عقبة.

خوسيه ريبيرو

بدأ الأسباني خوسيه ريبيرو مهمته سريعاً مع النادي الأهلي، بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق خلفاً للجهاز السابق بقيادة عماد النحاس، والذي كان تم تعيينه بشكل مؤقت حتى انتهاء الموسم ونجح في قيادة الأهلي للتتويج بالدوري، واستهل ريبيرو مشواره مع الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا والتي ودعها الفريق الأحمر من دور المجموعات، ويستعد ريبيرو لمزيد من التحديات المحلية والأفريقية مع المارد الأحمر بالموسم الجديد.

ميلود حمدي

قرر النادي الإسماعيلي الاعتماد على مدرسة شمال أفريقيا التدريبية، استعداداً للموسم الجديد، حيث عين الدراويش، الجزائري ميلود حمدي مديراً فنياً للفريق خلفاً لتامر مصطفى بعد انتهاء الموسم الماضي، ويتطلع الفريق الأصفر إلى تقديم موسم مختلف مع المدرب الجزائري بعد مواسم صعبة شهدت منافسة الإسماعيلي على البقاء بالدوري.

نبيل الكوكي

جدد النادي المصري ثقته في مدرسة شمال أفريقيا، ليعين التونسي نبيل الكوكي مديراً فنياً للفريق، خلفاً للجهاز المؤقت بقيادة ميمي عبد الرازق الذي نجح في انهاء الموسم الماضي بالمركز الرابع، ويستعد الكوكي لقيادة المصري في البطولات المحلية وكأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل.و