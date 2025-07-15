شكرا لقرائتكم خبر عن رامي سعيد لاعب الأهلي السابق يخضع لجراحة في القلب بعد تعرضه لـ جلطة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع رامي سعيد لاعب النادي الأهلي والمقاولون العرب السابق، لعملية جراحية لتركيب دعامات وقسطرة، وذلك بعد تعرضه مؤخراً لـ جلطة بالقلب.

وفي وقت سابق، كشف رامي سعيد، كواليس انتقاله من المقاولون العرب إلى القلعة الحمراء، بعد تألقه مع الذئاب خلال موسم 2001.

وقال رامي سعيد، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": "لعبت فى المنتخب الأول والأولمبي وتوجت بكأس العالم العسكري، من خلال مشاركتى مع المقاولون العرب، الأهلي والزمالك والإسماعيلي تفاوضوا معي فى ذلك الوقت، والزمالك تحدث معي قبل الأهلي فى 2001، لكن الزمالك لم يكن جاداً مثل الأهلي لضمي، وأنا أهلاوي".

وأضاف لاعب الأهلى السابق عن مفاوضات القلعة الحمراء، "كان لدي إحساس بأنني سأنضم إلى الأهلي، وتحدث معى عدلي القيعي بعد كأس العالم للمنتخب العسكري وبعدها وقعت للأهلي بعد مفاوضات أحدثت ضجة".

واصل سعيد، "الأهلي لديه ميزة أنك حين تدخله أول يوم لا تشعر أنك غريب عنه، كان لدي زملاء بالأهلي من المنتخب العسكري، الجماهير كانت تحضر التدريبات في التتش، وشعرت بألفة من اليوم الأول.. وكان إبراهيم سعيد الأقرب لي فى المعسكرات وأحمد بلال أيضاً".

واعترف رامى سعيد بأنه لم يأخذ الأمور بجدية مثلما كان فى المقاولون، وهذا كان سبب رحيله عن الأهلي، فلم أستطع الهروب من الشهرة، لو كنت ركزت بشكل أكبر كنت سأستمر لوقت أطول مع الأهلي.

واختتم رامي سعيد كاشفاً عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء قائلا، "محمود الجوهري قال لي ستكون امتداد فى مركز الظهير الأيمن، وقتها كنت فى المقاولون، لكن بعد الشهرة لم أستطع الحفاظ على نفس المستوى، والحمد لله أن السوشيال ميديا لم تكن موجودة وقتها، لم أكن لاعب ملتزماً بعيداً عن الفنيات، وأنصح صالح جمعة ألا يسير على نفس الطريق، هو من اللاعبين الممتعين فى الكرة لكنه لم يحافظ على مستواه، وأيضاً عمرو زكي لم يحافظ على مستواه".