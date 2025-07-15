شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محمد الحنفى.. 5 حكام يستعدون لإعلان الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد 5 حكام لإعلان قرار الاعتزال، بعدما سبقهم الحكم الدولى السابق محمد الحنفى، الذى أعلن اعتزاله مساء أمس الاثنين بعد بلوغه سن الـ47 عاما.

الحكام الخمسة الذين يستعدون للاعتزال بسبب تخطيهم سن الـ45 عاما ويرفض أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام التجديد لهم هم محمد عادل ومحمد صباحى ونادر قمر الدولة ومحمد يوسف وسامى هلهل.

وقرر الحكم محمد الحنفي اعتزال التحكيم بعد مسيرة استمرت 24 عاما في الملاعب، حيث كتب الحنفى على حسابه الشخصى في فيس بوك: "فخور بما قدمته في مسيرتى التحكيمية على مدار 24 عاما.. اليوم أعتزل التحكيم".

واستطاع الحنفى أن يسجل اسمه ضمن قائمة الحكام الكبار في تاريخ الدورى المصرى، نظرا لأسلوبه المتميز وكفاءته وحفاظه على ثبات مستواه لسنوات طويلة.

ويعد محمد الحنفي من الحكام القلائل الذين أداروا مباريات القمة بين الأهلى والزمالك، حيث أدار قمة الدور الثاني للدوري موسم 2017-2018، والتى شهدت فوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، واحتسب يومها ركلة جزاء للأهلي، سجل منها وليد سليمان، وكان فوز الأبيض هو الأول له في قمة الدوري منذ 11 عامًا.