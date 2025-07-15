شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحسم اتفاقه مع سيد نيمار لضمه 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم سيد نيمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتفاقه للانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين خلال جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي النادي في الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الجلسة اتفاقًا مرضيًا للطرفين بشأن تفاصيل التعاقد، حيث تم الاتفاق على انتقال اللاعب إلى البنك الأهلي بشكل نهائي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة ينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنها خلال ساعات، ضمن تدعيمات البنك الأهلي استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وتسعى إدارة البنك الأهلي إلى إنهاء الصفقة بشكل رسمي في أقرب وقت، تمهيدًا لانضمام نيمار إلى معسكر الإعداد الخاص بالفريق، فيما كشفت مصادر داخل النادي أن إدارة البنك الأهلي تنتظر حسم موقف مصطفى شلبي لاعب الزمالك، ومن المنتظر عقد جلسة أخرى لمناقشة تفاصيل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.