لامين جمال يثير الجدل بتوظيف "فنانين أقزام" في حفل عيد ميلاده

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : يواجه نجم برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الشاب لامين جمال تحقيقا محتملا على خلفية احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر بحضور مجموعة من "الفنانين الأقزام" بهدف الترفيه في نهاية الاسبوع الماضي.

واحتفل الجناح الدولي بعيد ميلاده في حفل خاص في مدينة أوليفيلا على بعد 50 كلم غربي برشلونة، وسط مطالبة وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالتحقيق في القضية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام اسبانية، عقب شكوى من جمعية الأشخاص الذين يعانون من التقزم وأنواع أخرى من خلل التنسج الهيكلي مع التقزم (أي دي إي إي).

وأتم جمال الثامنة عشرة في 13 تموز/يوليو بعد يوم واحد من الحفل الذي أقيم مساء السبت بحضور عدد من زملائه، إضافة الى مشاهير من عالم الموسيقى من بينهم بيزاراب وباد غيال.

وأدانت الجمعية "توظيف الأشخاص المصابين بالتقزم بشكل علني كجزء من الترفيه"، قائلة إنها ستتخذ إجراءات قانونية لأن ذلك "يساهم في ترسيخ الصور النمطية، ويغذي التمييز، ويقوض صورة وحقوق" الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم تعلق الوزارة بشكل فوري على محاولة وكالة فرانس برس التواصل معها.

وفي حين لم يُسمح للضيوف بالتصوير خلال الحفل، الا ان مقطع فيديو انتشر لمجموعة من الاشخاص المصابين بالتقزم يتوجهون الى الحفل.

وقال أحد المؤدين في الحفل لإذاعة "راك 1" الكاتالونية دون الكشف عن اسمه "لم يعاملنا أحد بشكل غير لائق، لقد سُمح لنا بالعمل في سلام"، مشيرا إلى أن أربعة منهم كانوا حاضرين.

وأضاف "نحن أشخاص عاديون نكرس أنفسنا لما نحب القيام به بطريقة قانونية تمامًا...".

وتابع "منذ عدة سنوات، أراد هؤلاء الأشخاص (بالإشارة الى جمعية أي دي إي إي) إيذاءنا، أرادوا منعنا من القيام بما نحب، لكنهم لم يقدموا أي عمل أو تدريب للمتضررين".

وأوضح "كل هذه الضجة أثيرت فقط لأنه كان حفلا يخص لامين جمال".

وقال الشخص ذاته الذي شارك في التأدية خلال الحفل إنهم يرقصون ويقدمون المشروبات ويقومون بحيل سحرية لتسلية الضيوف في المناسبات التي يعملون بها.

ونشر مغني الراب الدومينكاني شيمبالا، وهو قصير القامة، مقطع فيديو على موقع إنستغرام وهو يغني على المسرح الى جانب جمال، وشوهد زميليه في النادي الكاتالوني غافي وأليكس بالديه يرقصان في الخلفية.

وكتب شيمبالا "لامين جمال في سن الـ18، أفضل لاعب في العالم، يؤدي أغنيتي +أبوسادورا+، أشكرك على دعوتي إلى (عيد ميلادك)".

ويُعد جمال من المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد مساهمته في فوز فريقه بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والكأس السوبر) الموسم الماضي.