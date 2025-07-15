وفاة أكبر عداءة ماراثون في العالم عن عمر ناهز 114 عاما

الرياص - اسماء السيد - نيودلهي : توفي أكبر عداء ماراثون في العالم الهندي فوجا سينغ عن عمر ناهز 114 عاما في الهند بعدما صدمته سيارة، حسبما أعلن كاتب سيرته الذاتية الثلاثاء.

وقال خوشوانت سينغ على حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إن سينغ الملقب بـ"الإعصار ذو العمامة"، توفي بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة جالاندهار، مسقط رأسه في ولاية البنجاب بشمال غرب البلاد الاثنين.

وأضاف "رحل إعصاري ذو العمامة. ارقد في سلام يا عزيزي فوجا".

ولم يتمكن فوجا سينغ من إصدار شهادة ميلاد له، لكن عائلته تصر على أنه ولد في الأول من نيسان/أبريل عام 1911، عندما كانت الهند لا تزال جزءاً من الإمبراطورية البريطانية.

شارك في سباقات ماراثون كاملة (42.195 كلم) حتى بلغ المئة عام. كان آخر سباق له لمسافة 10 كلم في ماراثون هونغ كونغ عام 2013، حيث أنهاه في ساعة و32 دقيقة و28 ثانية.

أصبح الرجل الملتحي الذي يرتدي عمامة، مشهورا عالميا بعد أن بدأ ممارسة رياضة الجري لمسافات طويلة في سن التاسعة والثمانين، بعد وفاة زوجته وأحد أبنائه، وقد ألهمته مشاهدة سباقات الماراثون على التلفزيون.

حمل سينغ شعلة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004 ولندن 2012، وظهر في إعلانات مع نجوم رياضيين مثل الانكليزي ديفيد بيكهام والملاكم الاميركي محمد علي.

وبسبب عدم وجود وثائق تثبت عمره، لم تتمكن موسوعة غينيس للأرقام القياسية من منحه اللقب الرسمي لأكبر عداء ماراثون في العالم.

وقال الأسطورة إنه كان يستمد طاقته وحيويته من المشي اليومي في الريف الهندي ومن تناول "اللادو" وهو نوع من المعجنات المحلية والحليب الرائب بشكل منتظم.

نعاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال في حسابه على "إكس": "كان فوجا سينغ استثنائيا بفضل شخصيته الفريدة وأسلوبه في إلهام شباب الهند في مسألة اللياقة البدنية بالغة الأهمية".