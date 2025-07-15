شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم أول دورة للرخصة PRO للمدربين 6 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، أول دورة للرخصة PRO للمدربين يوم 6 سبتمبر المقبل بعد موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على إقامة الدورة فى مصر.

وتُجرى حاليا المقابلات الشخصية للحصول على الرخصة الأفريقية A7 بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، فى إطار خطة الاتحاد المصرى لكرة القدم وسعيه المتواصل لتأهيل وتطوير المدربين وقبل انتهاء فعاليات دورة الرخصة الأفريقية A6.

وتقام الدورة خلال الفترة من 17 يوليو الجارى حتى 26 يناير 2026، وسيتم اختيار 25 دارسا من بين المتقدمين.

فيما اختتمت أمس فعاليات الكورس الرابع من دورة الرخصة الأفريقية A6 التي تقام خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2025.