شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكر العاصمة الإدارية ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى الجديد يانيك فيريرا ظهر اليوم الثلاثاء، معسكرا مغلقا بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتواجد فى معسكر العاصمة الإدارية الصفقات الجديدة أمثال الحارس المهدى سليمان والأنجولى شيكو بانزا.

ويهدف المعسكر لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، ومن المقرر أن يتخلله عدد من المباريات الودية التى يتم الاتفاق عليها حاليًا، لتجهيز الفريق بشكل مثالى لانطلاق الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد أنهى فترة الإعداد الأولى باستاد الكلية الحربية، وخاض الفريق فى المرحلة الأولى مواجهة ودية أمام فريق أورانج مساء الجمعة الماضى على الملعب ذاته، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.