شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاراتيه يتفقد معسكر منتخبى الشباب والناشئين استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الاستعدادات النهائية لمشاركة المنتخب المصرى للكاراتيه فى بطولة أفريقيا، المقرر إقامتها فى العاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 23 إلى 28 يوليو الجارى، أجرى محمد الدهراوى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد العربى، زيارة تفقدية إلى المعسكر التدريبى المقام حاليًا بمحافظة الإسكندرية لمنتخبى الشباب والناشئين (كوميتيه).

وخلال الزيارة اطمأن الدهراوى على سير الوحدات التدريبية الفنية والمهارية والبدنية، مؤكدًا أهمية استغلال هذا المعسكر بالشكل الأمثل لرفع كفاءة اللاعبين وتجهيزهم بأعلى مستوى قبيل انطلاق البطولة القارية.

وحث رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه اللاعبين على الالتزام والانضباط داخل المعسكر، وبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج ورفع علم مصر عاليًا، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرات عناصر المنتخب الوطني على المنافسة القوية وحصد الميداليات، والاستمرار في الحفاظ على ريادة الكاراتيه المصري على المستوى الأفريقي.

وشهدت الزيارة حضور عدد من قيادات الاتحاد ومنطقة الإسكندرية، أبرزهم محمد الحسيني رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه واشرف مغاورى رئيس مجلس إدارة منطقة الإسكندرية للكاراتيه وسيد شمس نائب رئيس جهاز الفرق القومية لمنتخبات الشباب والناشئين والأشبال وجمعة سلامة المدير الفني لمنتخب الشباب و هاشم هاشم المدير الفني لمنتخب الناشئين بالإضافة إلى محمد سيد سالم – مدرب منتخب الناشئين والشباب و مصطفى السنباوي مدرب منتخب الناشئات والشابات ومحمد رفعت المعد البدني للمنتخبات

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد المصري للكاراتيه على توفير أعلى درجات الدعم الفني والمعنوي للاعبين، استعدادًا لمنافسات بطولة أفريقيا المقبلة.