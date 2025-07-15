شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التراجع فى ملف رحيل وسام ويؤكد: العقد شريعة المتعاقدين والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو النادى الأهلى بموقفهم الرافض لـ رحيل وسام أبو على مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما فشلت الأندية التى أبدت رغبتها فى شراء اللاعب فى تقديم عروض مُناسبة لإتمام الصفقة حسب رؤية الإدارة الحمراء.

ورغم حالة الغضب التى انتابت المهاجم الفلسطينى بسبب عدم الموافقة على هذه العروض، إلا أن إدارة الأهلى لم تتراجع عن موقفها خاصة أن أكبر عرض مالى وصل النادى كان بـ6 ملايين دولار فى حين طلب النادى 9 ملايين بخلاف مليون و500 ألف دولار أخرى امتيازات.

الأهلي يشترط عرضًا مناسبًا للموافقة على رحيل وسام أبو علي

وقال مصدر فى الأهلى إن النادى يُقدّر حزن وسام أبو على لكن عليه أن يضع مصلحة الأهلى ضمن اهتماماته أيضاً، فليس منطقياً أن يحصل اللاعب على 4 ملايين و500 ألف دولار فى الموسم من النادى الأمريكى الذى طلب التعاقد معه فى حين يقتصر المبلغ الذى سيحصل عليه الأهلى على 6 ملايين فقط.

وتابع المصدر: وسام مُرتبط بعقد مع الأهلى مازال مُستمراً لمدة أربعة مواسم، موضحاً أن النادى يتطلع أن يصرف اللاعب النظر عن مسألة الرحيل حتى يُركّز مع الفريق ويقدم عروضا قوية فى الموسم الجديد كما فعل مع الأهلى منذ انتقاله له فى يناير 2024.

وواصل المصدر: لو أحضر وسام عرضاً مُناسباً للأهلى سيرحل، وطالما أن هذا لم يحدث فعليه أن يلتزم بالتدريبات ويستعد مع الفريق للموسم الجديد.

وسام أبو علي خارج القياسات البدنية والأهلي يحسم مصيره بالبقاء

ولم يشارك وسام في القياسات البدنية التي خضع لها لاعبي الأهلي أمس الاثنين، في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد حيث عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي من أجل مناقشة ملف الرحيل الخاص به.

وأعلن الأهلي تفاصيل ملف وسام أبو علي حيث أغلقت إدارة الكرة بالنادي ملف بيع وسام وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.

وسام أبو علي مستمر مع الأهلي بعد فشل عرض كولومبوس الأمريكي

جاء هذا القرار بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2,5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.

في ذات الوقت تلقى النادي عرضًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5,25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10% من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9,5 مليون دولار + 2,5 مليون دولار مزايا إضافية.

وطالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.. ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

من ناحية أخرى، يُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري ، وبدأ الأهلي الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.