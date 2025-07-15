شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد مفاوضاته مع الجزيرى للرحيل عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

جدد مسئولو نادى الزمالك التفاوض مع التونسى سيف الجزيري لاعب الفريق، وكذلك وكيله، للرحيل عن الأبيض خلال الفترة الجارية، سواء بتسويق اللاعب أو الخروج على سبيل الإعارة لإفساح مكان للأجانب تحسباً للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر بعد إعلان التعاقد مع شيكو بانزا لاعب امادورا البرتغالى.

ويسعى الزمالك لإفساح مكان بقائمة الأجانب فى ظل وجود المغربى محمود بنتايج وصلاح مصدق والتونسي أحمد الجفالى، وبعد التعاقد مع بانزا أصبحت قائمة الأجانب مكتملة، وحال اكتمال أى من الصفقات التى دخل فيها الزمالك سيحتاج الفريق لرحيل أحدهم.

يأتى هذا فى الوقت الذى يرفض فيه الجزيرى الرحيل إلا بعد الحصول على قيمة عقده كاملة والتى تصل إلى موسمين.

وكان الزمالك عرض على الجزيري الرحيل عن الفريق ودياً إلا أن اللاعب ووكيله رفضا ذلك وتمسك الجزيرى بالاستمرار بالفريق.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.