شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى وبلاتى توريه ينضمام لبيراميدز فى معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينضم الثنائى الكونغولى فيستون ماييلى البوركيني بلاتي توريه، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لمعسكر الفريق الذى سيقام فى تركيا، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وكان من المفترض أن ينضم الثنائى للفريق خلال الأيام الماضية للمشاركة فى بداية فترة الإعداد، قبل أن يستقر الجهاز الفنى على انضمام اللاعبان لمعسكر الفريق الذى سيقام فى تركيا نهاية الأسبوع الجاري.

وانضم جميع اللاعبين الأجانب فى تدريبات الفريق، وهم المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي، والجنوب أفريقي فخرى لاكاى، ومن المنتظر وصول البوركيني بلاتي توريه، والكونغولى فيستون ماييلى للانتظام فى التدريبات.