شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يركز على الجوانب الفنية فى المرحلة الثالثة من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

منح الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، الأولوية للجوانب الفنية خلال المرحلة الثالثة من الإعداد بعد العودة من راحة الـ48 ساعة التي منحها مؤخراً للاعبين، حيث ركز الكوكي طوال الفترة الماضية على رفع مستوى الكفاءة البدنية للاعبين.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته داخل معسكر الفريق المقام ببور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، حيث استهل المصري المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي، والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.