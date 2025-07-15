شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يتوجه اليوم إلى الإمارات للانضمام للجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه اليوم، الثلاثاء، إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز، إلى دولة الإمارات، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي في نادي الجزيرة الإماراتي، قبل الالتحاق بمعسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا.

ويأتي سفر اللاعب بعد التوصل لاتفاق نهائي بين ناديي بيراميدز والجزيرة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب اجتيازه للفحوصات الطبية بنجاح.

كان إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، قد حسم موقفه من عرض نادي الجزيرة الإماراتي بعد حصوله على وعد رسمي من مسؤولي النادي بتسهيل انتقاله إلى أوروبا مستقبلاً، وهو ما كان مطلبًا أساسيًا للاعب قبل الموافقة على العرض.

ويعد إبراهيم عادل من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وكان يضع الاحتراف الأوروبي كأولوية في مسيرته، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي، على أن تكون محطة انتقال نحو أوروبا في المستقبل القريب.

ويحصل المريخ البورسعيدى على 20% من قيمة صفقة بيع إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتى، بناءً العقد المبرم بين الناديين عند انتقاله من المريخ إلى بيراميدز.