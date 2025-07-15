شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يطالب أسامة فيصل بإغلاق ملف العروض والتركيز مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

طالب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي أسامة فيصل، مهاجم الفريق، بإغلاق ملف العروض الصيفية للتركيز بشكل أكبر مع الفريق استعداداً للموسم المقبل والمحافظة على المستوى الذي قدمه فى الموسم الماضي، والذي جعله منافساً قوياً فى قائمة هدافي الدوري.

وتوقفت مفاوضات النادي الأهلي مع البنك لضم أسامة فيصل مهاجم الفريق، وذلك بعدما نجح مسئولو القلعة الحمراء فى ضم محمد شريف بعد انتهاء تعاقده مع الخليج السعودي.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي برنامجاً خاصاً لتجهيز الصفقات الجديدة للفريق، وذلك خلال المباريات الودية المقرر خوضها بمعسكر الإسكندرية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء الخميس الماضي، بعدما خاض مواجهة ودية تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، أحمد ريان، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل "هدف ذاتى".