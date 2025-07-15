شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يواجه بتروجت وإنبى وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى وادى دجلة على إقامة مباراتين وديتين مع بتروجت وإنبى خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويلتقى فريق وادى دجلة مع بتروجت الخميس المقبل، ويلعب مع إنبى يوم الجمعة فى رابع مبارياته الودية، لتجهيز اللاعبين بشكل قوى لبطولة الدورى الذى عاد إليها بعد 4 سنوات من الغياب.

ولعب وادى دجلة مباراتين وديتين منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة.

ودخل وادى دجلة معسكرا مغلقا بقيادة محمد الشيخ، لفرض المزيد من التركيز على اللاعبين، ورفع الياقة البدنية لهم من أجل أن يكونوا على قدر كبير من الانسجام مع الصفقات الجديدة.